A Terni le qualificazioni ai campionati italiani under 18 di scacchi

Presso la biblioteca comunale di Terni, domenica 1° ottobre si svolgeranno le qualificazioni ai campionati italiani under 18 di scacchi 2024, organizzati dal Circolo scacchistico Bolognese e dal ternano Francesco Rizzo (istruttore federale di scacchi), patrocinati dalla fondazione Fulvio Sbrolli. Il 30 settembre e il 1° ottobre, inoltre, sempre in Bct, si svolgerà il torneo open di scacchi ‘Città di Terni’. «Il Comune di Terni – racconta Rizzo – per questo evento così importante a livello nazionale metterà a disposizione i locali della Bct. Ringrazio fin da adesso per la collaborazione l’assessore alla scuola Viviana Altamura, l’assessore allo sport Marco Schenardi e l’assessore al turismo Michela Bordoni».

