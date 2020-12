A Terni si accendono le luci di un Natale diverso – Foto e video

Una cerimonia diversa come diverso, da ciò che tradizionalmente conosciamo, sarà il Natale 2020, si spera l’ultimo segnato dalla pandemia da Covid-19. La cerimonia di accensione delle luci – dal video mapping all’albero di 15 metri in piazza Europa, dalle luci in centro alla stella cometa lungo le sponde del Nera – si è svolta martedì dalle ore 18.30. A sostenere l’iniziativa, voluta dall’associazione ‘Città da vivere’, la Fondazione Carit e il Comune di Terni. In centro, per l’accensione, c’era diversa gente, complice anche un piccolo miglioramento del meteo altrimenti inclemente per l’intera giornata. (foto e video di Francesca Torricelli)

IL NATALE 2020 A TERNI: GIOCHI DI LUCI E PROIEZIONI