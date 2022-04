A1, mezzo pesante in fiamme tra Attigliano e Orvieto

Incendio nella mattinata di venerdì lungo il tratto umbro dell’A1. Poco prima delle 9 le fiamme hanno interessato un autoarticolato tra Attigliano ed Orvieto in direzione Roma, poco dopo il casello orvietano: in arrivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per l’operazione di spegnimento. Nel contempo si sono portati sul posto gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della circolazione; con loro anche il personale di Autostrade per l’Italia. L’autista è sceso in tempo dal veicolo ed è illeso.

