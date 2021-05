A1, cuccioli di cane salvati dalla Stradale

Si trovavano lungo la carreggiata dell’A1 non distante dal casello di Fabro e rischiavano di essere investiti. Fortunatamente per loro gli agenti della polizia Stradale di Orvieto se ne sono accorti: due cuccioli di cane sono stati salvati grazie all’intervento di una pattuglia.

La buona azione

Gli agenti hanno notato i cuccioli muoversi tra le corsie di scorrimento e si sono subito attivati per rallentare il traffico, quindi con un’azione rapida sono andati al centro della carreggiata per recuperarli. Purtroppo altri tre erano già stati investiti. I superstiti della cucciolta sono stati rifocillati e coccolati dai poliziotti per poi essere sottoposti alle cure del veterinario. Ora sono in attesa di essere affidati in adozione.

L’ulteriore notizia positiva

Il giorno successivo una cagnolina – stessa cucciolata – è stata ritrovata nello stesso luogo: è stata recuperata dal personale della viabilità autostradale e consegnata alla polizia Stradale di Orvieto. Sono in corso accertamenti per verificare se i cuccioli siano stati persi da un veicolo in transito oppure abbandonati.