Prevenzione da abuso sostanze, CRI Avigliano in prima linea

La Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro in prima linea per la prevenzione da abuso di sostanze e la promozione di stili di vita corretti e sani. L’impegno continua con l’attività prevista per la serata di venerdì insieme ad unità di strada della Comunità Incontro di Molino Silla: gli operatori saranno presenti presso la discoteca Montecastrilli per sensibilizzare i giovani su queste tematiche.

Salute e rischi

«Il nostro obiettivo – le parole di Matteo Sciarrini, presidente CRI Avigliano Umbro – è quello di sensibilizzazione riguardo i potenziali rischi per la salute derivanti dall’abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici. Non possiamo permetterci che una serata di divertimento si possa trasformare in una tragedia. Stiamo facendo molto per la prevenzione anche con il supporto e la collaborazione delle forze dell’ordine oltre a quella dei ragazzi della Comunità di Molino Silla che ringraziamo per il prezioso aiuto. Non abbassiamo la guardia, ognuno di noi può fare la differenza». Sarà distribuito materiale informativo e, se necessario, gli operatori forniranno supporto ai giovani.