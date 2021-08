Accademia del Dònca in scena con ‘Peruginando nqua e llà’

di S.P.

Si terrà mercoledì 11 agosto 2021, alle ore 19 presso il borgo di Collestrada, ‘Peruginando nqua e llà… arcordando Dante’, secondo appuntamento con l’Accademia del Dònca, nell’ambito della rassegna di eventi estivi del Comune di Perugia ‘Destate la Notte 2021’. Una affabulazione poetica in lingua perugina in omaggio a Dante Alighieri con Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci, Gian Franco Zampetti e la complicità di Sandro Allegrini. Lo spettacolo si articola in letture interpretate dei importanti autori di ieri e di oggi quali Claudio Spinelli, Gian Paolo Migliarini, Ennio Cricco, Giampiero Mirabassi, Umberto Alunni Breccolenti, Mario Ceccucci, Maria Lorvich, Nello Cicuti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e con green pass. La prenotazione è obbligatoria tramite la mail [email protected]