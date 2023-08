Accordo di programma Ast: «Ennesimo rinvio, c’è preoccupazione»

L’Accordo di Programma per Ast, ora a prendere posizione è la segreteria dell’Unione comunale del Pd di Terni. La ragione è il ritardo nel trovare la quadra definitiva.

Governo e Arvedi

«L’ennesimo rinvio dell’accordo di programma per Arvedi Acciai Speciali Terni – viene sottolineato – desta inquietudine e preoccupazione e conferma l’assenza, di iniziativa e credibilità, delle istituzioni locali, comunale e regionale e della principale forza politica della destra di governo, che aveva, nei giorni scorsi, annunciato trionfalmente un atto che ancora una volta non c’è stato. Terni, le sue industrie, i suoi lavoratori, la sua economia hanno bisogno di una politica attenta, determinata e competente e non della propaganda, della demagogia e dell’indifferenza rispetto ai problemi reali, che le destre stanno dimostrando in Comune, in Regione e a Palazzo Chigi. Il Pd si impegna a tutti i livelli della sua presenza istituzionale perché questo insopportabile scaricabarile sulle spalle dei lavoratori di Ast abbia fine, il Governo mantenga finalmente i suoi impegni e Arvedi sottoponga ai sindacati e alla città il suo piano industriale».