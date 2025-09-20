Tra conferme, nuovi arrivi e grandi progetti, sabato mattina nella sala consiliare del Comune di Terni, è stata presentata l’Acea pink basket Terni, che per il sesto anno consecutivo affronterà il campionato nazionale di serie B di basket femminile.

Il roster 2025-26 presenta diversi nuovi arrivi: dalla Liguria approda a Terni Viola Contati direttamente dalla Serie A2; sempre dall’A2 arriva la friulana Giorgia Mini; da Grosseto sbarca Anna Zucchini, reduce dall’esperienza in A1 con il Brescia. A soli 15 anni sarà in campo anche la gambiana Kumba Jagne, mentre da Reggio Calabria giungono le giovani Carla Meduri e Beatrice Martino.

Tra le riconfermate spicca Agnese Giogli, che torna dopo un grave infortunio, il centro nigeriano Sophia Ugiagbe alla terza stagione in maglia Pink, l’ecuadoriana Daira Salazar, le giovani Noemi Mustafa, Victoria Etefia e Sofia Gadeyene ormai stabilmente in prima squadra. Non mancano le veterane: Eleonora Maglio, la tiratrice Maria Teresa Paluello e la capitana Alessia Margaritelli, punto fermo della squadra. A loro si aggiunge un ritorno speciale: Rachele Porcu, la prima atleta tesserata dalla società nel 2005, che rientra da veterana per dare ancora il suo contributo.

La guida tecnica è affidata a Francesco Piermarini (capo allenatore), affiancato da Stefano Bimbo (vice) e Alessandra Inghes (preparatrice). Nello staff dirigenziale, accanto al confermato Riccardo Barbetti, debutta come responsabile della prima squadra Lamberto Gentili. Chiudono il gruppo il dottor Simone Copparoni e i collaboratori storici della società.

Il presidente Massimiliano Porcu ha sottolineato con entusiasmo una novità assoluta: «Insieme al mio vicepresidente e capo allenatore Francesco Piermarini siamo stati sempre molto attenti al tema dell’inclusione. Da oggi parte ufficialmente il progetto Pink Baskin Terni, una disciplina in cui normodotati e disabili giocano insieme. Saremo impegnati prima nella formazione dei tecnici, poi nella divulgazione nelle scuole e infine nella creazione della squadra. Terni era l’unica città in Umbria a non avere il Baskin: ora ci siamo anche noi».

Non solo prima squadra e Baskin: la società sta investendo molto anche sul settore giovanile. Domenica 21 settembre è in programma uno stage con circa 20 ragazze delle annate 2011-2014, provenienti da Marche, Lazio e Umbria. «Il movimento sta crescendo – ha spiegato Porcu – grazie anche al lavoro della nostra direttrice generale, la dottoressa Claudia Gaggia, e dei tecnici Alice Anullo Pertichetti, Luciano Bisceglia e Stefano Di Fonzo, con la new entry del preparatore atletico Alberto Porcu». Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti Maglio, Passetti, Fausti, Sabbati e Pennoni, e al legale della società, la dottoressa Provantini. «Abbiamo fatto un gran bel lavoro – ha concluso il presidente – e sono sicuro che questo gruppo saprà regalarci soddisfazioni importanti».