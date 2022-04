Achille Lauro torna in Umbria: il 27 agosto sarà a Gubbio

Achille Lauro torna in Umbria. Dopo l’esibizione in occasione del Capodanno Rai all’Ast di Terni, il 31enne cantautore veneto sarà di scena il 27 agosto alla Doc Arena per il Gubbio Doc Fest: la nuova data è stata ufficializzata nelle ultime ore ed i biglietti saranno acquistabili attraverso il circuito Ticketone. «Porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale», si legge nel portale specializzato spettacolomusicasport.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Friends & Partners, www.friendsandpartners.it.

Condividi questo articolo su