Acquasparta, ‘carenze’ Covid: sanzionati due locali per 400 euro

Le verifiche sono scattate nella serata di venerdì durante la Festa del Rinascimento di Acquasparta – in campo i carabinieri del comando stazione di Acquasparta e i colleghi del Nas di Perugia – ed hanno portato ad elevare due sanzioni da 400 euro per la violazione di quanto previsto dal Dpcm del 2 marzo 2021 e dal decreto legge 19 del 2020 in materia di contenimento del Covid-19. Sanzioni amministrative che hanno colpito altrettanti esercizi di ristorazione di Acquasparta che, riferisce il comando provinciale dell’Arma di Terni, «avevano omesso di predisporre il protocollo per il rischio biologico da Sars Covid-19».

