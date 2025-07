di S.F.

Ultime battute – siamo nell’ambito del Piano periferie – per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Opera nazionale maternità e infanzia a Terni. C’è l’affidamento per la realizzazione della nuova centrale termica con contestuale notifica preliminare di cantiere.

L’aggiudicazione è andata a favore della Sinergo Group srl che, con un ribasso del 19,01%, ha avuto il via libera per un importo complesso da 93.137 euro. Con quadro economico generale dell’intervento fissato invece da tempo a quota 140 mila.

Il recupero dell’immobile riguarda le facciate, la copertura e anche il piano rialzato che, come noto, sarà destinato ad asilo nido. Più l’adeguamento alle norme per la prevenzione incendi. La nuova centrale termica si fa in quanto la vecchia è stata vandalizzata. A firmare è il dirigente Piero Giorgini dopo il lavoro istruttorio della Rup – nonché responsabile di gara e della verifica/validazione del progetto -, l’ingegnere Linda Stentella.