Acquasparta, festa benefica a ‘La casa dei gatti’

Un evento benefico per festeggiare il 7° compleanno dalla nascita. Domenica pomeriggio è festa in casa dell’associazione ‘La casa dei gatti’ di Acquasparta: dalle 14 in poi ci sarà la possibilità di trascorrere del tempo con i mici ospitati dalla struttura che, come scopo, ha il recupero ed il salvataggio degli animali in difficoltà, abbandonati o con rinunce di proprietà. «Nel nostro rifugio sono presenti molti gatti disabili e altrettanti che non hanno più una famiglia», viene sottolineato. «Ogni anno amiamo festeggiare questa decorrenza con tanti amici che ci vengono a trovare per stare e coccolare i nostri mici. Tutti i riferimenti per raggiungerci si possono trovare su Facebook alla pagina 4 Zampe Acquasparta La Casa dei Gatti». Oppure contattando la responsabile Silvia Dal Bosco.

Condividi questo articolo su