Acquasparta: l’Antico Caffè Loreti inaugura due nuove sale

FOTO

Pubbliredazionale

L’Antico Caffè Loreti apre ufficialmente le porte delle due nuove sale, frutto di una ristrutturazione e annesse allo storico cffè che si trova in corso Umberto I ad Acquasparta. L’inaugurazione del locale, completamente rinnovato e che ospita anche le opere dell’artista Fabiola Vitale, è in programma per il pomeriggio di sabato 15 luglio dalle ore 18, con il taglio del nastro. Le due nuove sale annesse si trovano all’interno di un palazzo del 1200, dove si potranno svolgere anche eventi, feste, convegni e cene con musica dal vivo. Una sala verrà anche ‘donata’ ad Acquasparta per attività di co-working, elemento di assoluta novità per il borgo e i suoi cittadini. In ragione di una storia importante, l’Antico Caffè Loreti è stato anche iscritto nell’Albo delle imprese storiche d’Italia presso la Camera di Commercio Italia, per aver superato le quattro generazioni di continuità gestionale. Ora siamo alla quinta e alla famiglia Loreti, e in particolare alla Signora Giuliana Loreti, giunga l’in bocca al lupo doveroso in un passaggio così importante.