Ad Arrone torna la ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’

Arrone è pronta a vivere la sua ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’. L’iniziativa è promossa dalla pro loco di Arrone, dai Campanari, dal Comune e dai commercianti del borgo. Nel weekend si omaggerà Dante Alighieri con un monologo di Paolo Di Marco Brunelli, accompagnato dal musicista Gianluca Saveri e successivamente andrà in scena il concerto della Fisorchestra Luciano Fancelli di Terni a piazza Garibaldi.

Il programma

L’evento è in programma sabato 26 e domenica 27 giugno. La torre civica di Arrone sarà illuminata di rosso e il borgo arricchito da cornici, cuori e candele per scaldare gli animi di chi si ferma a degustare un aperitivo, menù o dolce presso le ‘attività romantiche’ aderenti: il bar Fuori Orario, il bar All’Isola, Dolce & Gelato, Flò bar, il Grottino del Nera, la Bottega delle pasta, la Locanda Fiocchi, Pizza in piazza, Rossi trattoria. Domenica 27 il programma prevede: alle 21 la ‘Suonata dell’Ave Maria’ dal campanile della chiesa di San Giovanni Battista, alle 21.15 l’omaggio al sommo poeta Dante Alighieri, alle 21.30, infine, il concerto della Fisorchestra.