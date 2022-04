Ad Assisi il 1° maggio nazionale di Cgil, Cisl e Uil. «Al lavoro per la pace»

Si svolgerà quest’anno ad Assisi, a piazza San Francesco, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil organizzata in occasione del 1° maggio. Al centro dell’iniziativa i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese, con gli interventi dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, oltre alla testimonianza di alcuni delegati sindacali.

«Stop alla guerra»

«Il Primo Maggio è una giornata fondamentale per la democrazia e per la nostra Repubblica fondata sul lavoro, quest’anno ad Assisi lo sarà ancora di più per il messaggio universale che partirà da piazza San Francesco» affermano i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari. «L’Umbria è terra di pace – continuano – ed è importante che proprio dalla città di San Francesco si alzi la voce del mondo del lavoro per dire basta all’aggressione russa in Ucraina, agli spargimenti di sangue, all’escalation militare. Basta a tutte le guerre che insanguinano il mondo. Il lavoro crea – concludono i tre segretari umbri – mentre la guerra è solo distruzione. Per questo mettiamoci al lavoro per la pace».

Le altre iniziative

Dopo due anni di stop forzato torna anche il tradizionale concerto del 1° maggio a Perugia: appuntamento a Pian di Massiano, Percorso Verde Leonardo Cenci, dove già dalla mattina partiranno molte attività rivolte alle famiglie: mercatino dell’artigianato, pista Bmx e giochi gonfiabili, attività sportive a cura di Csen Perugia, laboratorio di pittura, spettacolo circense, villaggio delle associazioni, danza e cucina. Alle 16.30 è previsto un concerto che vedrà salire sul palco i Principi di Galles, Ol’Boozers Boogie feat Sficatz, Soul Brothers (il gruppo rap eugubino di Samuel Cuffaro, il ragazzo tragicamente morto un anno fa in un incidente sul lavoro) e 88 Folli. Anche a Città di Castello sarà un 1° maggio in musica: l’appuntamento è a piazza delle Tabacchine (teatro degli Illuminati in caso di maltempo) alle 18 con la Tiferno Blues Band. Ad Umbertide l’appuntamento è con lo storico corteo, alle 16.45 in piazza Gramsci, per proseguire poi in via Garibaldi, piazza Mazzini, fino a piazza del Mercato. Qui il comizio di Cgil, Cisl e Uil e la musica della banda della città di Umbertide. Appuntamento per la festa dei lavoratori anche a Città della Pieve, in piazza Matteotti alle 16, con la musica del Trio Lacustrico e gli interventi dei sindacati.