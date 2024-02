Addio a Bruno Minelli, presidente della pro loco di Terni

Il mondo del volontariato e dell’arte a Terni piange Bruno Minelli, da oltre vent’anni presidente della pro loco di Terni. Scrittore, pittore e promotore di tante iniziative di valore per la città, ha dedicato la sua vita all’impegno sociale, culturale e artistico. Con la pro loco ha realizzato manifestazioni per la riqualificazione di piazza Clai e promosso premi di rilievo nazionale come il Premio letterario Città di Terni logo d’oro, giunto alla 23esima edizione.

L’impegno di Bruno Minelli

«Il nostro compito è educare i più giovani ad amare l’arte in genere e la letteratura in particolare affinché il piacere della lettura li possa seguire per tutta la vita», ripeteva Bruno agli alunni e studenti che hanno preso parte alle varie edizioni del concorso letterario. Significativa la collaborazione di Bruno Minelli con il Cesvol. Nei mesi scorsi Bruno Minelli, insieme a Cristina Pinzaglia, ha curato il libro ‘Antonio Bravi tra legami e passioni. Un secolo di speranza’, pubblicato dal Cesvol Umbria e presentato a UmbriaLibri. Con grande entusiasmo Minelli ha collaborato alla sfilata delle comunità etniche in costume tipico dell’8 dicembre scorso. Ad aprire il lungo corteo i preziosi costumi della pro loco Terni. Artista da tanti anni impegnato nel sociale, Bruno Minelli amava definire la sua opera «come un’espressione, uno sfogo dei sentimenti e delle sofferenze di una vita».

I funerali

Alla famiglia le condoglianze del Cesvol e dei tanti volontari che hanno avuto la gioia di condividere con Bruno passioni e impegno. I funerali martedì 20 febbraio alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore.