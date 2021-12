Addio a monsignor Chiaretti: due giorni di veglia in cattedrale, poi sabato i funerali

Dalle 19 alle 21 di giovedì e poi dalle 8 alle 22 di venerdì, nella Cappella di Sant’Onofrio interna alla Cattedrale di San Lorenzo, sarà possibile rendere omaggio alla salma di monsignor Giuseppe Chiaretti, scomparso a 88 anni. Alle 21 veglia di preghiera. Il funerale avrà luogo sempre in Cattedrale sabato mattina alle 10: la cerimonia sarà officiata dall’arcivescovo di Perugia Città della Pieve monsignor Gualtiero Bassetti. La tumulazione avverrà nella Cattedrale di San Benedetto del Tronto, dove è stato primo Vescovo.

La morte di Chiaretti

Cordoglio in Umbria per la scomparsa di monsignor Giuseppe Chiaretti, arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve, venuto a mancare giovedì nella Rsa ‘Fontenuovo’ di Perugia dove si trovava. Aveva 88 anni e nelle scorse settimane era stato ricoverato al ‘Santa Maria della Misericordia’ per una grave insufficienza respiratoria.

Chi era Giuseppe Chiaretti

Originario di Leonessa (Rieti), era stato parroco a Vallo di Nera e quindi vescovo a San Benedetto del Tronto e arcivescovo a Perugia-Città della Pieve. Nel 2009 aveva lasciato l’incarico a Gualtiero Bassetti per sopraggiunti limiti di età. Nel corso degli anni ha rivestito importanti incarichi, come la vice presidenza della CEI per l’Italia centrale e la presidenza della CEI umbra.

Il cordoglio della Tesei

Cordoglio viene espresso dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dall’intera giunta regionale: «Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di monsignor Giuseppe Chiaretti – sono le parole della Tesei -. Vorrei esprimere il mio personale e profondo cordoglio, e quello di tutta la giunta regionale, per il lutto che ha colpito la Chiesa umbra che con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale. Un pensiero particolare va all’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di cui monsignor Chiaretti è stato per molti anni preziosa guida».