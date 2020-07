Gubbio-Pian D’Assino, via libera per appalto Mocaiana-Pietralunga

Valore d’appalto di circa 54 milioni di euro e tre anni di attività per il completamento. Riguarda il primo stralcio – ora sbloccato – Mocaiana-Pietralunga riguardante l’adeguamento della tratta Gubbio-Pian d’Assino: ad annunciarlo è l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche.

La novità

«Si tratta – sottolinea Melasecche – di una partita incagliata da vari anni su cui mi sono speso personalmente con i vertici nazionali dell’Anas, che ringrazio per l’impegno profuso nel superare i problemi che si erano verificati. Mi fa piacere per gli eugubini che cominciavano a perdere le speranze e per il sindaco di Gubbio che più volte mi aveva interessato in proposito. Ringrazio anche la Soprintendenza e gli uffici regionali che hanno prodotto in tempi molto solleciti le autorizzazioni paesaggistiche ed idrauliche che consentiranno alla Impresa Collini il completamento del progetto esecutivo, all’Anas la sua approvazione e, in autunno, l’apertura del cantiere. La durata complessiva dei lavori è di circa tre anni, con un valore dell’appalto di circa 54 milioni». L’intervento, che interessa il territorio comunale di Gubbio, si configura come un’opera funzionalmente autonoma e risolutiva rispetto a problematiche afferenti alla sicurezza stradale e al correlato livello di servizio: è la prosecuzione della variante già aperta al traffico che, dal centro cittadino, arriva fino a Mocaiana innestandosi sul tracciato esistente della ss219.

La strada e i viadotti

La sezione stradale che si svilupperà è quella di una strada «extraurbana secondaria di tipo C1, composta da un’unica carreggiata con due corsie, una per senso di marcia, ciascuna della larghezza di 3,75 metri, affiancate da una banchina di 1,50 metri, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri. Per tale tipologia di strada il dm (5 novembre 2001) indica un intervallo di velocità di progetto compreso tra i 60 e i 100 chilometri l’ora. Il tracciato si sviluppa generalmente a monte della strada statale esistente, che corre in destra orografica del fiume Assino, sviluppandosi con una serie di curve di flesso, alternativamente in mezza costa, rilevato e trincea, con una serie di opere d’arte rappresentate sia da viadotti che da gallerie. Il progetto esecutivo è caratterizzato dall’inserimento di 4 viadotti di attraversamento dei corsi d’acqua principali e di alcune viabilità locali, per una lunghezza complessiva di circa 305 metri, pari a circa l’8% dell’intero tracciato, caratterizzati da impalcati con travi in cemento armato precompresso a cassone con luci variabili da 20 a 37 metri circa. Il tracciato si caratterizza, inoltre, per la presenza di 4 gallerie per una lunghezza complessiva di 1.251 metri circa pari a circa il 33% dell’intera estesa. Gli svincoli previsti sono quelli di Pietralunga, lato Umbertide e lato Gubbio, e il completamento di quello di Mocaiana».