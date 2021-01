Adm, agevolazioni accise: sfiorati i 30 milioni nel 2020

Intensa e costante l’attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Umbria, Toscana e Sardegna nel 2020 in favore dell’utenza ed a sostegno delle imprese, anche sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise.

Gli uffici Adm nelle tre regioni hanno liquidato agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 130.539.753 euro. «Sono state trattate – viene sottolineato – tempestivamente quasi 20 mila richieste di rimborso e sono stati erogati 93.710.382 euro agli operatori del settore autotrasporti, 512.293 euro nel settore taxi e 36.317.076 euro quali rimborsi di accise versate in eccesso. Resta alta l’attenzione di Adm per il sostegno all’economia del Paese, in un’ottica di semplificazione dei rapporti con l’utenza». Per la sola Umbria la cifra è di poco inferiore ai 30 milioni.