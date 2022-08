Agosto nel segno dei concerti in Umbria

di Simona Panzolini

Un agosto ricco di concerti in Umbria, come le estati pre pandemia. Tanti importanti artisti italiani pop, rap, swing e folk in tour nei borghi e negli anfiteatri della regione, offrendo occasioni in più per visitare le bellezze storiche e naturalidel territorio.

14/08/2022 – Rocco Hunt in concerto a Savelli di Norcia (area sportiva)

Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, è il giovane rapper salernitano salito alla ribalta con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2014. Pronto ad infiammare i palchi con la sua energia.

16/08/2022 – Francesco Renga in concerto a Savelli di Norcia (area sportiva)

Il celebre cantautore italiano torna in tour. Leader dei Timoria agli inizi della sua carriera, ha intrapreso poi l’attività di solista, riscuotendo negli anni un notevole successo che lo ha portato anche a vincere il Festival di Sanremo.

26/08/2022 – Mario Biondi in concerto a Gubbio (Doc Arena)

Il suo inconfondibile timbro vocale, molto vicino a quello di Barry White, caratterizza lo stile musicale di Mario Biondi che unisce il soul jazz al funky.

27/08/2022 – Achille Lauro in concerto a Gubbio (Doc Arena)

Il cantante e rapper romano con il suo Superstar tour porterà in scena uno show tutto nuovo sia negli arrangiamenti delle canzoni che nei costumi.

27/08/2022 – Sick Tamburo in concerto a Castiglione Del Lago (Darsena Live Music)

Il gruppo musicale Sick Tamburo torna in concerto in Italia. L’alternative rock band, nata da una costola dei Prozac+ nel 2007, è pronta ad esaltare i suoi fan.

27/08/2022 – Cosmo in concerto a Terni (Anfiteatro Romano Baravai)

Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, ex front man dei Drink to me, porta in scena la tradizione musicale italiana rivisitata in chiave dance, psichedelica e moderna.

28/08/2022 – Angelo Branduardi in concerto a San Gemini (Area Archeologica di Carsulae)

Il ‘menestrello’ lombardo Angelo Branduardi, cantautore folk, torna in concerto per riproporre il suo spettacolo unico intriso di emozioni.