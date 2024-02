Al Caos di Terni la Convention Borzacchini

Organizzata dal club federato Asi Borzacchini historic Terni, domenica 18 febbraio si è tenuta al Caos la Convention Borzacchini. Il tema dell’incontro è stato l’Alfa Romeo Duetto, icona della casa milanese costruita in oltre 154 mila esemplari e diventata il più longevo prodotto dell’Alfa Romeo essendo rimasta in produzione per 28 anni dal 1966 al 1994, ultimo lavoro del genio Giovan Battista Pininfarina detto ‘Pinin’. Relatori della convention sono stati, dopo un prologo sulla storia dell’Alfa e sul legame di questo marchio con il pilota ternano Mario Umberto Borzacchini alfiere della casa di Arese, il dottor Danilo Castellarin giornalista, scrittore attento esperto del motorismo storico internazionale ed attuale presidente della commissione storia e musei dell’Asi e l’architetto Stefano Baldieri appassionato e possessore del Duetto che ha evidenziato oltre agli aspetti tecnici della vettura il connubio dell’auto con il cinema, commentando alcuni momenti del film ‘Il laureato’ di Dustin Hoffman. Numerosi gli appassionati presenti anche in rappresentanza dei club umbri federati Asi e grande soddisfazione per il presidente della Borzacchini Historic Giorgio Natali che ha sapientemente introdotto la convention.

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO