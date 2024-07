Al teatro romano di Carsulae c’è ‘The best of Stevie Wonder & Ray Charles’

Visioninmusica presenta un tributo musicale dedicato a due geni che hanno segnato la storia della musica: Stevie Wonder e Ray Charles. L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio alle 21 al teatro romano di Carsulae. L’ingresso al pubblico è gratuito, fino ad esaurimento posti, su prenotazione al link di Eventbrite. Per chi lo desiderasse vi è la possibilità, prima del concerto, di prenotare negli spazi food adiacenti al Teatro Romano, un aperitivo rinforzato. In tal caso è necessario inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 333.2020747 comunicando nome, cognome, e-mail e numero di persone.

L’Orchestra Lemuse sarà protagonista di ‘The best of Stevie Wonder & Ray Charles’, un concerto che vede reinterpretare amati classici della musica contemporanea con due solisti d’eccezione, Massimo Morganti al trombone e Federico Mondelci al sassofono, in una orchestrazione che combina gli archi a una ritmica jazz. La compagine rappresenta la cifra identitaria del progetto fungendo da elemento crossover tra il funk, il soul e la musica classica, mentre la ritmica jazz restituisce la dimensione originale dei brani, con melodie che si fondono splendidamente con i vari momenti d’improvvisazione. Gli archi, infatti, non si limitano ad accompagnare, ma diventano veri e propri protagonisti in alcuni brani con momenti di assolo che ricordano l’energia e la raffinatezza di una big band jazz. I due fiati solisti, il trombone e il sassofono, grazie alle loro caratteristiche sonore riescono a catturare e restituire l’essenza del timbro unico di Stevie Wonder e Ray Charles, elevando l’autenticità della performance. Da Superstition a Georgia on My Mind, da Isn’t She Lovely a Hit the Road Jack, il concerto si snoda come un vero e proprio viaggio musicale attraverso le epoche d’oro della musica soul e jazz. Un dialogo tra due musicisti che sono stati in grado di trascendere i confini dei propri generi musicali. In questo senso l’incipit di Sir. Duke – primo brano in scaletta nonché omaggio al grande compositore statunitense Duke Ellington – ci restituisce il significato ultimo del concerto: ‘Music is a world within itself / With a language we all understand’, ovvero ‘La musica è un mondo a sé / dotato di un linguaggio che tutti possiamo comprendere’. ‘The best of Stevie Wonder & Ray Charles’ è un viaggio che esplora una memoria musicale collettiva e universale, attraverso melodie che sono state colonna sonora di una generazione intera e saranno d’ispirazione per le generazioni a venire.

L’evento, che è il primo di una serie già programmata, intende valorizzare il rapporto tra il borgo di Cesi e le aree archeologiche del suo territorio: la città romana di Carsulae, l’arce preromana di sant’Erasmo e l’area sacra sulla cima del Monte Torre Maggiore. Il progetto Cesi2026 è uno dei 21 progetti pilota finanziati in Italia dal Ministero della cultura per la rigenerazione dei borghi nell’ambito del Pnrr. Cesi2026 punterà su importanti interventi di sistemazione urbanistica e edilizia, sullo sviluppo di attività connesse agli sport outdoor, su eventi culturali e sul miglioramento della qualità della vita nel borgo, anche con l’utilizzo delle più moderne tecnologie digitali.