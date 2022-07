Alcantara, «tensione a malumore» tra i dipendenti. Ugl chiede il rinnovo delle rsu

C’è «tensione e malumore» tra i lavoratori dell’Alcantara di Nera Montoro, a Narni, azienda già alle prese con un momento complicato, tra crisi dell’automotive e caro energia. A sollevare la questione è la Ugl chimici, preoccupata per la situazione interna alla stabilimento, relativamente all’organizzazione del lavoro, e decisa anche per questo a chiedere il rinnovo della rsu, ormai scaduta.

Il problema

«A giugno – scrive il sindacato – la direzione aziendale ha modificato, in maniera unilaterale, l’organizzazione del lavoro presso il reparto ‘centrale’, riorganizzazione che riteniamo inaccettabile, in quanto respinta all’unanimità dai lavoratori del reparto presenti in una assemblea illustrativa svolta in precedenza. Nello stesso reparto, una situazione emergenziale venutasi a creare, ha prodotto un notevole incremento di ore di straordinario, costringendo la direzione aziendale ad apportare ulteriori modifiche organizzative, che, seppur momentanee, secondo noi potrebbero creare anche problemi a livello di sicurezza».

Carichi di lavoro

Questa è la problematica più recente, ma, come sottoline l’Ugl «ogni reparto ha questioni aperte, riguardo organizzazione e carichi di lavoro che sono emerse dalle assemblee svolte nei mesi scorsi e alle quali la direzione aziendale, al momento, non ha dato risposte adeguate alle aspettative e alle esigenze dei lavoratori. Tutto ciò prefigura un quadro preoccupante, che, non può essere solo giustificato con il difficile momento che la società sta attraversando». Crisi dell’automotive e incremento «stratosferico» del costo dell’ energia, sempre secondo il sindacato possono influire sulla situazione economico-finanziaria dell’Alcantara, ma non sull’organizzazione del lavoro e della sicurezza.

L’appello alle elezioni

Proprio per affrontare al meglio tutte queste problematiche interne, l’Ugl ha provveduto ad avviare la procedura elettorale per il rinnovo della rsu, dato che il mandato di quella in carica è scaduto a fine maggio scorso. «Riteniamo che sia giunto il momento – conclude il sindacato – che i lavoratori possano esprimere democraticamente la loro volontà, e in questo modo dare un mandato forte ai loro rappresentanti eletti che dovranno affrontare tutte le tematiche aperte, con la pienezza del mandato appena ricevuto».