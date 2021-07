Alcol a minorenne e lattina ‘fuori legge’: sanzioni a Perugia

Serata intensa, quella di sabato, per la polizia Locale di Perugia che, coordinata dal comandante Nicoletta Caponi, ha dovuto elevare diverse sanzioni e non solo per violazioni al Codice della strada.

Alcol e lattine

Un esercizio di piazza IV Novembre è stato sanzionato perché sorpreso a vendere alcolici ad un minorenne – 17enne – ed una lattina oltre l’orario (le 20) in cui si possono distribuire bevande in vetro e lattine. Per la prima violazione (cessione alcolici a persone di età compresa fra i 16 ed i 18 anni di età) la multa è di 333 euro, per la seconda di 450 euro.

Multe a raffica

Nel corso della stessa serata, gli agenti hanno accertato oltre 20 violazioni per divieto di sosta ed effettuato anche alcune rimozioni. Alle 19.50 è stato chiuso l’accesso all’acropoli da largo Cacciatori delle Alpi, salvo residenti e mezzi di soccorso, ed è stato riaperto dopo le ore 22.