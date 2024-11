Alla Tenuta Marchesi Fezia la cena è ‘sensoriale’

Pubbliredazionale

Appuntamento sabato 23 novembre alla Tenuta Marchesi Fezia – fra Narni e San Gemini – con la cena sensoriale, liberamente ispirata all’idea di Chandler Burr. Oscurare la vista per far rivivere i profumi del passato: un po’ come il profumo del ragù o l’odore del caffè della moka della nonna che svegliava il resto della famiglia…

«Prima di mangiare un piatto, avete mai provato a chiudere gli occhi, ad estraniarvi dal mondo esterno e a sentire tutti i profumi del cibo? A concentrarvi sulla pressione che esercita la forchetta quando affonda nel piatto o a degustare quell’unico boccone senza ingerirlo subito o, ancora, a provare a distinguere ogni singolo sapore e consistenza? Chandler Burr, uno dei più importanti esperti di profumi al mondo, ci ha provato e le sensazioni che ha percepito sono state così potenti che non ha potuto non condividerle col mondo intero».

«Quindi ha portato la sua idea in Italia per la prima volta nel 2012 all’edizione di Pitti Fragranze di Firenze: il successo è stato esplosivo. Solamente bendando gli occhi dei suoi ospiti è riuscito a far percepire il rumore delle carote mentre vengono tagliate, il profumo del brodo tipico della cucina della nonna, il tintinnare dei bicchieri che si scontrano e il sapore della tradizione culinaria italiana: il tutto durante un solo morso. Il risultato che ha ottenuto è stato quello di ricreare un’atmosfera quasi magica, in cui gli ospiti devono affidarsi agli altri quattro sensi per potersi orientare durante la cena».

Questo esperimento verrà replicato sabato 23 novembre alla Tenuta Marchesi Fezia. «Per una sera non consumate il pasto in fretta, non fatevi distrarre da ciò che vedete e vi circonda: con gli occhi bendati, accompagnati da una voce guida, affidatevi agli altri quattro sensi e assaporate le pietanze che vi verranno servite a sorpresa andando alla scoperta degli odori e dei sapori dei piatti che verranno proposti. Lasciatevi andare alle emozioni accolti e coccolati da un ambiente rilassante e conviviale scegliendo la compagnia a voi più consona. Il menù ovviamente è a sorpresa e la parte più stuzzicante e divertente della serata sarà quella di scoprire cosa realmente si sta degustando: portata dopo portata ogni coppia, ogni gruppo verrà messo nelle condizioni di dichiarare cosa ha immaginato di aver mangiato, e coloro i quali indovineranno il maggior numero di ingredienti delle varie portate potranno vincere gustosissimi premi». Per info: 0744.750324 – 337.1443379 (anche Whatsapp).