Allarme furti a San Mariano: «Non ce la facciamo più»

Ogni sera un allarme, a volte più di uno. E i cittadini di Corciano, in particolare quelli che vivono nella frazione di San Mariano, sono angosciati all’idea di ritrovarsi da un momento all’altro un ladro in casa. Segnalazioni in serie sono raccolte sulla pagina facebook “Sei di San Mariano”, ma alcuni residenti hanno contattato anche la nostra redazione. La serie di raid sarebbe cominciata intorno alla fine di settembre. Sono stati avvistati più volte due individui a bordo di un’auto grigia.

«Le forze dell’ordine da sole non ce la fanno»

I residenti chiedono che si alzino i livelli di allerta «per sollecitare forme di autosorveglianza, dato che i ripetuti interventi delle forze dell’ordine risultano al momento inefficaci». Eppure, ogniqualvolta viene composto il 112 l’intervento di polizia e carabinieri è sempre repentino. Però non abbastanza per cogliere i ladri in flagranza. Gli ultimi due casi in via Nitti (segnalati due uomini con piumino nero) e in via Benincasa, dove i ladri sono stati messi in fuga dall’allarme.

L’appello al prefetto

Intanto si muove anche l’amministrazione comunale, che ha chiesto formalmente aiuto alla prefettura. Il sindaco Cristian Betti nei giorni scorsi ha inviato una lettera dettagliata al Prefetto. «Il lavoro del Comando di Polizia Municipale e del Comando dei Carabinieri di Corciano è encomiabile e costante, ma non riusciamo ad essere presenti ovunque ed a tutte le ore in tutti i quartieri e le frazioni comunali. Chiediamo un intervento strutturale – scrive l’assessore Mangano – che possa integrare il sistema di oltre 80 telecamere installate ed i pattugliamenti ordinari e straordinari che garantiamo».