Un salvataggio fuori dall’ordinario per gli agenti della polizia Stradale di Perugia – distaccamento di Todi – lungo la E45. Salvato un allocco che era nella corsia di sorpasso, a terra.

Gli agenti hanno avvicinato l’animale scoprendo poi che si trattava di un rapace notturno, l’allocco appunto: «Specie rigorosamente e particolarmente protetta dalla legislazione europea e nazionale, palesemente disorientato ed in difficoltà».

Il volatile non era ferito e la polizia di Stato lo ha raccolto dall’asfalto e messo in sicurezza. Quindi è stato rifocillato nella caserma del distaccamento di Todi e custodito, poi l’arrivo dell’associazione WildUmbria per le cure del caso. A chiudere il cerchio il reinserimento nel proprio habitat.