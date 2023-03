All’Urp di Terni riaprono gli sportelli dei consumatori: «Più vicini ai cittadini»

«Cercare di essere vicini ai cittadini, specie in un periodo complicato come quello attuale, fornendo informazioni e orientamento non solo per i servizi pubblici, ma anche nei rapporti con le compagnie di telefonia, di energia, con le banche e a tutela dei propri diritti nella sanità e in generale negli acquisti». Con questi obiettivi, come ha spiegato l’assessore alla cultura e all’informazione del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli, «dalla prossima settimana presso la sede dell’Urp/Sportello del cittadino, in via Roma 36, riapriranno gli sportelli dei consumatori e il Tribunale dei diritti del malato gestiti da tre diverse associazioni: Unione nazionale consumatori, Confconsumatori e CittadinanzAttiva che hanno sottoscritto convenzioni con il Comune di Terni tramite l’Ufficio informazioni e comunicazioni per i cittadini».

Più servizi in un unico punto

Si tratta di servizi che si aggiungono a quelli già attivi che vengono forniti quotidianamente dai dipendenti comunali dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Un ufficio che negli ultimi anni è diventato anche Digipass, ovvero aiuta i cittadini a utilizzare i servizi digitali dell’ente e della PA in generale. Inoltre presso i locali dell’Urp sono in funzione anche lo Sportello Rai una volta al mese e lo Sportello Energia. «L’idea – ha concluso l’assessore Cecconelli – è stata quella di raggruppare in un unico punto fisico una serie di servizi ai cittadini, che naturalmente possono rivolgersi all’amministrazione comunale anche attraverso altri canali on line, tramite il form ‘Scrivi al Comune’ sul sito web dell’Ente, inviando mail a [email protected], o tramite i social media ufficiali dell’Ente sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram, oppure rivolgendosi direttamente alle segreterie degli assessorati».

I giorni e gli orari di apertura al pubblico

Gli sportelli dei consumatori, come hanno spiegato i responsabili delle associazioni Annamaria Ottaviani e Daniele Giocondi di Cittadinanza Attiva e Tribunale dei diritti del malato, Chiara Bassanelli dell’Unione nazionale consumatori Umbria e Salvatore Lombardi di Confconsumatori Umbria, «offrono gratuitamente orientamento e assistenza ai cittadini per risolvere problemi in materia di acquisti e servizi, assicurazioni, banche, energia, multe, telefonia, trasporto e turismo. Saranno attivi già dalla prossima settimana, a partire da lunedì 13 marzo». Il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 Cittadinanzattiva; il martedì dalle 9.30 alle 12.30 Tribunale dei diritti del malato su appuntamento 0744.205051; il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 Confconsumatori; il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Unione nazionale consumatori. Lo Sportello Energia è aperto il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Lo Sportello Rai è aperto ogni secondo giovedì del mese dalle 9.30 alle 12.30. L’Urp/Sportello del cittadino/Digipass è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.