Amadeus: «Un grande palco per una grande notte. La fontana non si offenda»

Tra i tanti temi toccati da Amadeus alla vigilia de ‘L’anno che verrà’, il capodanno Rai che porterà Perugia nelle tv di tutta Italia, ci sono anche le polemiche sul palco. Il conduttore ha così risposto alla domanda di un cronista relativa ai mugugni cittadini: «È una situazione più locale che non è arrivata alle mie orecchie. L’evento si fa in maniera importante, se ne costruissimo uno piccolino non darebbe merito alla serata che vogliamo fare. La fontana è bellissima e ce l’avete tutto l’anno. Non si offenda se per una settimana li c’è anche il palco. Perugia dovrebbe essere orgogliosa e tutta la gente che fotografa il palco, a mio avviso, è una cosa bellissima».

