Amelia, albero su linea elettrica: disagi a Montenero

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che «in località Montenero, nel territorio comunale di Amelia (Terni), è in corso un disservizio elettrico causato dalla caduta sulla linea elettrica di un albero ad alto fusto, collocato fuori dalla fascia di competenza dell’azienda, in seguito alle numerose fulminazioni che hanno caratterizzato il fenomeno temporalesco. Le squadre operative dell’azienda elettrica sono intervenute tempestivamente e stanno effettuando la sostituzione della componentistica danneggiata, a cui seguirà la ‘ritesatura’ del tratto di rete elettrica abbattuto. Si tratta di una linea elettrica di bassa tensione, motivo per cui l’area del ‘fuori servizio’ è circoscritta in termini di estensione. Il piano di lavoro è in corso e dovrebbe concludersi entro le ore 18 di sabato. E-Distribuzione ringrazia l’amministrazione vomunale e i vigili del fuoco per la collaborazione».

Condividi questo articolo su