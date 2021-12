Amelia, balzo contagi: torna l’obbligo di mascherine all’aperto

È Amelia il primo Comune della provincia di Terni a reintrodurre l’obbligo di mascherine all’aperto. L’ordinanza firmata dal sindaco Laura Pernazza – entrata in vigore alle 00.01 di sabato e valida fino alle 24 di domenica 19 dicembre – è stata decisa in virtù del balzo dei contagi registrato nelle ultime ore nel territorio, dove nella giornata di venerdì si contavano ben 94 casi. Ma il numero è destinato a crescere, visto che si attende il risultato di 430 tamponi effettuati negli ultimi due giorni.

La situazione

Il tracciamento riguarda in particolare gli alunni non vaccinati: il contagio si è infatti diffuso in ambito scolastico, ‘ricadendo’ poi anche sulle famiglie, ma anche sportivo e del catechismo. In attesa dei risultati dei tamponi – a cui si aggiunge uno screening che ha coinvolto tutta la scuola primaria Chierichini -, per la giornata di lunedì è già stato convocato un Comitato tecnico scientifico per valutare eventuali altre misure alla luce della diffusione del contagio. «L’ordinanza sulle mascherine – spiega la sindaca Pernazza – è chiaramente una misura di prevenzione che cerca di evitare ulteriormente il diffondersi del contagio anche nel tempo libero dei ragazzi».