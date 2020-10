Amelia, carabinieri denunciano coppia incensurata

Negli ultimi giorni la Compagnia carabinieri di Amelia ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti con numerosi controlli e perquisizioni sul territorio. Nel pomeriggio di giovedì, a finire nella rete dei militari del Nor e della stazione carabinieri forestale, sono stati una coppia di conviventi, incensurati, di 27 e 21 anni di Amelia. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di più di 600 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in parte in una scatola ed in parte nel giardino adiacente l’abitazione. I due hanno giustificato la detenzione sostenendo di farne uso personale, ma dato il quantitativo, la loro versione dei fatti non ha convinto i carabinieri che li hanno denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Condividi questo articolo su