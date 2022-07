Amelia: dolore per la scomparsa di Samuele. Aveva solo 47 anni

Una tragica notizia ha scosso Amelia (Terni) e i tanti che lo conoscevano: Samuele Agabiti, 47 anni, è venuto a mancare nel pomeriggio di lunedì a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre era a casa. Figlio di Ambretta e Carlo, quest’ultimo noto per il suo impegno in politica e già al vertice dell’ex Comunità Montana, Samuele lavorava nel Conad di famiglia, quello di via delle Rimembranze. La notizia ha subito fatto il giro della città, lasciando sgomenti tutti. Samuele – ‘squaqquero’ per gli amici più cari, di solida fede interista e grande appassionato di calcio e tennis – era stimato e benvoluto per il suo carattere, il senso dell’amicizia, l’umanità che ha sempre contraddistinto la sua esistenza anche nei momenti meno facili da affrontare. Lascia un bel ricordo in tanti, anche se ora è il dolore a prevalere. Per un’esistenza spezzata troppo presto.

