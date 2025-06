di Francesca Torricelli

Sessant’anni di matrimonio, due figlie, due nipoti, una vita condivisa tra sacrifici, amore e tanta dedizione reciproca. Maria Teresa De Luca e Francesco Pagnani celebrano le loro nozze di diamante con una cerimonia speciale a Rocca San Zenone, circondati dall’affetto di parenti e amici.

Maria Teresa compirà 90 anni a novembre, Francesco ne ha compiuti 88 lo scorso aprile. Originaria di Gallese lei, di Calvi dell’Umbria lui, si sono incontrati nel 1964. «Un incontro che ha cambiato le nostre vite», raccontano. Un anno dopo, nel 1965, il matrimonio e poi il trasferimento a Terni, dove Francesco lavorava alla Polymer, mentre Maria Teresa si è dedicata con amore alla famiglia.

«Mamma è stata prima casalinga, poi semplicemente una mamma: sempre presente, sempre al centro della nostra casa», racconta la figlia Luciana, che insieme alla sorella Loretta – nate rispettivamente nel 1968 e nel 1970 – ha voluto celebrare questo traguardo con una festa degna dell’occasione.

La celebrazione si è tenuta domenica 29 giugno con una cerimonia in chiesa, durante la quale Maria Teresa e Francesco hanno rinnovato lo scambio degli anelli, seguita da un ricevimento al ristorante. «La data dell’anniversario è il 27 giugno – spiega Luciana – ma abbiamo scelto la domenica per essere insieme a tutta la famiglia e agli amici più cari».

Francesco, oggi scrittore per passione, ama comporre poesie. In quelle righe, racconta con semplicità e cuore la storia di un amore lungo una vita. E qual è, secondo loro, il segreto per stare insieme così a lungo? La risposta arriva chiara e senza esitazioni: «Il matrimonio non è un passatempo. Serve rispetto, pazienza e sopportazione. Ma se c’è l’amore, si supera tutto».