di M.L.S.

Si è conclusa l’edizione 2025 di ‘Io e Te… In un click’, il contest fotografico organizzato da ‘Io e Te’, il ristorante solo per due all’interno della Tenuta Marchesi Fezia, a Narni. L’obiettivo era quello di trovare la coppia testimonial del piccolo e romantico ristorante per due. Numerose le coppie partecipanti che, anche quest’anno, hanno voluto raccontarsi attraverso uno scatto, interpretando il tema della coppia romanticamente e simpaticamente innamorata.

A decretare le vincitrici è stata una giuria composta da professionisti dell’immagine, del giornalismo e dell’arte. Prima classificata è stata la coppia formata da Anna e Antonello che si è aggiudicata il punteggio più alto per lo scatto capace di coniugare ironia e dolcezza. A loro va un pacchetto completo: aperitivo in piscina, cena di pesce al ristorante ‘Io e Te’ e pernottamento in uno degli appartamenti romantici della Tenuta. Secondi classificati, per pochissimi voti di distanza, Clarisa e Alberto, splendidi testimoni di 52 anni di matrimonio e di un amore ancora vivido: vincono una cena romantica a base di tartufo.