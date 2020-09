Carabinieri Amelia, encomio per l’impegno durante periodo Covid

Un encomio solenne al comando della stazione carabinieri di Amelia è stato consegnato martedì dal sindaco, Laura Pernazza, al comandante – luogotenente – Roberto Saba. La motivazione è legata allo «straordinario impegno dimostrato durante l’emergenza covid-19»: Saba, nel ringraziare, ha sottolineato come i militari condividano il riconoscimento «con tutte le forze scese in campo in occasione del lockdown. Questo per noi non fa altro che costituire un’iniezione di fiducia, quindi uno stimolo in più a far meglio nell’adempimento del nostro dovere – ha concluso – e a farci sentire la vostra vicinanza».

