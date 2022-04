Amelia: gira in auto ma è positivo. Fermato e denunciato 19enne

Era positivo al Covid-19 ma andava liberamente in giro per Amelia (Terni), solo che i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. Protagonista del fatto è un ragazzo di 19 anni, fermato dai militari del Nor della Compagnia amerina in via Roma, mentre era alla guida dell’auto del padre. Dal controllo è presto emerso il provvedimento di isolamento della Usl Umbria 2 che avrebbe dovuto rispettare: scontata la denuncia a piede libero.

Dal 1° gennaio 2022 ad oggi i militari della Compagnia di Amelia hanno effettuato 141 servizi per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19. Sono state controllate complessivamente 2.272 persone e 640 esercizi commerciali e sono state elevate due contravvenzioni: una ammnistrativa ed una penale.

