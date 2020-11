Amelia, sabato 14 novembre si inaugura ‘Ameria Radio’

‘Ameria Radio’, la web radio dell’associazione ‘Ameria Umbra’, una radio trasmissione in diretta, sarà inaugurata sabato 14 novembre. L’idea della web radio nasce dalla opportunità di far conoscere al pubblico, non solo amerino, la nutrita produzione dell’associazione che, da cinquant’anni, realizza numerosi concerti di qualità e di interesse anche filologico. La web radio, inoltre, strutturata in podcast riascoltabili, promuoverà le dirette degli eventi e produrrà rubriche su tematiche musicali e non solo. ‘Ameria Radio’ è uno strumento per dare voce e risalto alle molteplici espressioni culturali della città e del territorio di riferimento.

‘Ameria Radio’

«La stretta collaborazione con l’associazione ‘Visioni future’ di Umberto Alunni, collezionista e divulgatore di storia della radio, darà un ulteriore e fondamentale impulso – spiegano dall’associazione – all’attività radiofonica della nostra web radio, con una serie di appuntamenti con la radio come grande protagonista, nel suo ruolo di primo social media ma anche, e soprattutto, quale inossidabile mezzo di divulgazione, dal suo battesimo fino ai giorni nostri». L’avvio di ‘Ameria Radio’ sarà pubblicizzato tramite social (pagina Facebook di ‘Ameria Umbra’) e un sito web dedicato messo a disposizione dalla piattaforma di programmazione. Nella sua prima fase il palinsesto occuperà spazi programmati secondo i temi e il target di riferimento durante l’arco della giornata.