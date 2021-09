Ameriaradio, doppio evento dedicato al grande Tito Gobbi

Un nuovo evento per i palati più esigenti della lirica verrà presentato dalla webradio Ameriaradio, in collaborazione con la ‘Fondazione Tito e Tilde Gobbi’, di cui è presidente la figlia Cecilia, per celebrare la memoria del grande baritono italiano Tito Gobbi. L’evento sarà suddiviso in due puntate, il 24 settembre e il 24 ottobre, giorno del compleanno dell’artista. La prima puntata racconterà la prima parte della carriera di Gobbi, dal debutto del 1935 in ‘Sonnambula’, percorrendo un excursus sfolgorante attraverso le più alte vette del melodramma: Don Carlo, Ballo in Maschera, Falstaff, Barbiere di Siviglia, Otello, Wozzeck etc. Sarà preso in esame anche il suo contributo di cantante/attore negli anni in cui esplose il fenomeno del film d’opera, nel quale, per le sue grandi doti di attore oltre che di cantante, Gobbi giocò sempre un duplice ruolo da grande protagonista. Come consuetudine, in entrambe le trasmissioni l’ascolto di arie d’opera, interpretate dal grande baritono, occuperà lo spazio più ampio e coinvolgente. Condurranno la trasmissione radiofonica Paolo Pellegrini, Valerio Lopane, Massimiliano Samsa e interverranno come ospiti Cecilia Gobbi, il maestro Alessandro Fortuna e il soprano Mani Mekler.

