Ami, ecco il piano: «76 esuberi. Volumi e ricavi prepandemia solo nel 2026»

di F.L.

Le e-mail ai lavoratori con allegato il decreto del tribunale di Milano sono iniziate ad arrivare, via posta certificata, a ridosso dell’incontro previsto per venerdì, in sede ministeriale, tra le segreterie nazionali di categoria e l’azienda: è finalmente noto il piano industriale di Acque Minerali d’Italia – gruppo del quale fanno parte anche i marchi umbri Sangemini e Amerino – ammessa al concordato in continuità. Una delle parti più attese era ovviamente quella legata all’occupazione e conferma le indiscrezioni fin qui emerse: è prevista, per tutto il gruppo, una riduzione del personale aziendale oggi in eccesso, pari a 76 unità circa su 355. Ma accanto alle razionalizzazioni, l’azienda prevede anche investimenti, pure in Umbria, e la ripresa delle attività promozionali per recuperare le quote di mercato perse, anche se per raggiungere i livelli di vendite e ricavi pre-pandemia bisognerà attendere il 2026.

I dettagli

La riduzione del personale avverrà al termine del periodo massimo di utilizzo degli ammortizzatori sociali, attraverso una procedura di licenziamento collettivo, per un risparmio per le casse dell’azienda di circa 3 milioni 600 mila euro su base annua. La società ha già comunque accontanto 3 milioni 300 mila euro come fondo rischi a titolo di incentivo all’esodo in caso di esodo negativo delle negoziazione collettive relative al licenziamento. Non viene formalmente specificato, nel decreto, quali saranno i marchi direttamente interessati agli esuberi, anche se le stesse voci fin qui emerse le hanno ricondotte a Sangemini e Gaudianello. In un passaggio del documento si sottolinea come per Ami – in una situazione di «crisi profonda» nata a seguito del proprio «processo di espansione territoriale» -, la gestione si è «aggravata per i finanziamenti accollati o accesi per l’acquisto dei rami aziendali relativi agli stabilimenti posti nel centro-sud Italia». E sempre alla Sangemini (acquisita a costo zero e nei primi anni di fatto autogestita dai lavoratori) si addebbitano – tra le cause della crisi – «costi di marketing e di comunicazione per riposizionare sul mercato il brand», così come «costi straordinari» sostenuti, nel corso del 2018, per un accordo sindacale «finalizzato all’assorbimento o all’esubero di personale».

Previsioni tra luci e ombre

Nel corso dei cinque anni sono comunque previsti anche degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti produttivi con investimenti quantificati complessivamente in 6 milioni 900 mila euro per gli stabilimenti di Valli del Pasubio (Norda), Primaluna (Gaudianello) e Sangemini. Razionalizzazione dei costi di struttura (principalmente marketing e commerciali) e assunzione di un graduale incremento delle vendite sono le basi su cui si fonda il piano che, secondo quanto affermato dalla società, è stato redatto in un’ottica «prudenziale» e si sviluppa su cinque anni dalla presunta data dell’omologa – il 6 settembre è prevista l’udienza dei creditori – e quindi si presuppone fino al 31 dicembre 2026. Per incrementare le marginalità operative lorde Ami «sta implementando un processo più attento di approvvigionamento delle materie prime», mentre in ordine ai volumi e ai ricavi netti di vendita lo stesso piano prevede «un incremento graduale dei ricavi a partire dalla seconda metà del 2021», quando si presuppone vi sarà una ripresa delle vendite. Il raggiungimento dei livelli precedenti alla crisi pandemica è stato però ipotizzato «soltanto nel 2026». La società, comunque, a partire dal 2021 riprenderà l’attività promozionale per «aumentare volumi di vendite e recuperare le quote di mercato perse». Ami ha poi implementato un processo per risparmiare sui formati e le etichette per l’imbottigliamento, di cui si attende un positivo impatto sul piano, ed è stata prevista la riduzione di circa 800 mila euro dei costi connessi alle consulenze esterne. A fronte di questo, per migliorare l’organizzazione strutturale, è previsto l’inserimento di un direttore finanziario, di un direttore di stabilimento e di un direttore operativo oltre ad un direttore delle risorse umane, con un incremento dei costi di circa 700 mila.

L’apporto dei fondi

Fondamentale per la riuscita del piano sarà l’ingresso dei fondi investitori Clessidra e del gruppo Magnetar, che avranno una partecipazione pari all’80% del capitale della società attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo complessivo «pari a non meno di 48 milioni 500 mila». L’apporto di Clessidra sarà di 15 milioni di euro e quello dei fondi Magnetar di 35 milioni. Ami utilizzerà l’aumento di capitale, per una porzione pari a 37 milioni di euro, per il pagamento del debito prededucibile e privilegiato da soddisfare entro un anno. Per continuare ad usufruire delle concessioni per l’estrazione dell’acqua la società è stata intanto autorizzata al pagamento delle somme dovute ai fornitori strategici, a cui deve anche arretrati per l’estrazione dell’acqua che imbottiglia, e che nel caso della Regione Umbria, su un totale di circa un milione di euro, ammontano a poco più di 180 mila euro.