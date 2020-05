Anche ad Amelia riaprono alcuni parchi

Riaprono anche ad Amelia alcuni parchi cittadini, dal prossimo 4 maggio. Il sindaco Laura Pernazza ha comunicato che si potrà tornare a frequentare, con tutte le cautele e le disposizioni del caso e dalle ore 10 alle ore 18 di ogni giorno, il percorso pedonale Rio Grande, il parco San Silvestro a Fornole e il parco ‘Mattia Giurelli’ di Porchiano del Monte. Off limits le aree per bambini. Dal primo cittadino giungono ringraziamenti, per la collaborazione, alle associazioni: Amici del Rio Grande, Una mano per Amelia, Beni Separati Fornole, Società Bocciofila Fornolese, Pro Loco Porchiano, Noi Amici per Leo.

