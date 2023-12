Anche Avigliano Umbro ha il suo presepe vivente

È stata presentata giovedì mattina, presso la Provincia di Terni, la prima edizione del presepe vivente di Avigliano Umbro che si svolgerà il 26 dicembre e il 6 gennaio. L’iniziativa si inserisce nel programma natalizio predisposto da Comune, Pro loco e associazioni ed è organizzata da un gruppo di cittadini, sostenuti dalla stessa Pro loco, dalla Croce Rossa Italiana e dal Comune di Avigliano Umbro. «Va ad arricchire – ha affermato il vice sindaco Daniele Marcelli – il panorama di iniziative che vengono organizzate tutto l’anno». «Un grazie va a coloro che lo hanno ideato e realizzato» ha detto Roberto Morelli, consigliere provinciale, che ha portato il saluto della presidente Laura Pernazza ed ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il sostegno dell’amministrazione provinciale. Mirko Venturi, presidente della Pro loco di Avigliano Umbro, ha ringraziato la Provincia e il Comune per la collaborazione, sottolineando l’impegno dei volontari. «Abbiamo colmato quel qualcosa che mancava per il periodo invernale – ha aggiunto – ed è stato bello vedere la partecipazione di tanti cittadini». Rita Fortunati, che è stata l’ideatrice del presepe, ha sottolineato la grande collaborazione dei commercianti, oltre che del Comune e della Pro loco, mentre Andrea Fortunati, uno degli organizzatori, ha spiegato nel dettaglio come si svolgerà il presepe: «Sarà ubicato nel centro storico e partirà da piazza Piave. Conterrà molti figuranti con un percorso lineare ad ingresso libero».

