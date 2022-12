Anche la Santanché in visita alla mostra su Caravaggio – Le foto

‘Puntata’ anche a palazzo Montani-Leoni, per il ministro Daniela Santanchè, mercoledì in occasione della sua visita a Terni per partecipare a un’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia (QUI LE FOTO). La titolare del turismo nel governo Meloni ha ammirato le opere in mostra con ‘Dramma e Passione – Da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi’, organizzata dalla Fondazione Carit. Saluti, strette di mano e reciproca soddisfazione per una visita che dà ancor più prestigio all’esposizione che si trova al piano terra dello storico edificio e che ha sin qui raggiunto numeri da record.

