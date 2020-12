Un autoarticolato si è bloccato a Perugia allo svincolo di via Sperandio, il cosiddetto Bulagaio, che collega Ponte Rio con il centro di Perugia. Non è la prima volta che accade, eppure la strada è dotata di segnali di divieto per i tir, visto che quelle curve così strette non sono indicate per i mezzi pesanti. Evidentemente vanno resi più evidenti.

