Anello incastrato al dito: va in ospedale e risolve il 115

Particolare intervento per i vigili del fuoco di Spoleto nel pomeriggio di sabato al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Gli uomini del 115 sono intervenuti per un anello in acciaio incastrato al dito di un paziente: dopo vari tentativi con attrezzature messe a disposizione dalla struttura ospedaliera, è arrivato il taglio con un dremel di un vigile del fuoco – è andato nella propria abitazione per prenderlo – residente nelle vicinanze. Situazione risolta con qualche difficoltà.

Condividi questo articolo su