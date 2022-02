Animali avvelenati a Nocera Umbra: indagini e bonifica

Animali – selvatici ma anche domestici – avvelenati negli ultimi giorni in località Collecroce, nel comune di Nocera Umbra (Perugia). Per questo i carabinieri forestali del posto si sono messi ad indagare. L’ultimo episodio risale a giovedì 17 febbraio: due cani – un jack russell terrier e un pastore dei lagorai – hanno accusato sintomi da avvelenamento al termine di una passeggiata e sono stati prontamente curati. Ora sono in osservazione. «La problematica – spiegano i carabinieri forestali di Nocera Umbra – viene sempre segnalata in un periodo prossimo al rilascio di fauna selvatica a scopo ripopolamento. Per questo sono stati intensificati i controlli nelle zone oggetto dei piani di ripopolamento. I responsabili dei rilasci di polpette avvelenate rischiano pene severissime che, come delitti a danno degli animali, sono perseguibili penalmente». Vista l’emergenza, sono state attivate le unità cinofile antiveleno (U.c.a.) di Visso che sabato effettueranno la bonifica.

