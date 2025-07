In Umbria giù le temperature, come riportato nei giorni scorsi, e pioggia in arrivo. Con tanto di avviso di ‘allerta gialla’: lo comunica il dipartimento della Protezione civile per le prossime ore e la giornata di lunedì.

«Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, tra la nottata odierna e la prima parte della giornata di domani», viene sottolineato. «Sebbene la previsione presenti un certo grado di incertezza, non si esclude la possibilità di fenomeni localmente intensi, in particolare nei settori settentrionali ed orientali dell’Umbria».