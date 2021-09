Anpi Terni, un libro per ricordare Scaramucci

Mercoledì 8 settembre alle ore 17.30 l’Anpi provinciale e la sezione di Terni presentano il libro ‘Gino Scaramucci. Comunista, antifascista, amministratore’. Scaramucci, nato a Gualdo Tadino il 17 Giugno 1904, iscritto e presto dirigente nazionale del PCd’I, viene inviato a Terni subito dopo l’8 Settembre 1943 come segretario provinciale del PCI per organizzare la Resistenza e prendere contatti con gli altri esponenti politici antifascisti. Il libro sarà presentato alla sala consiliare di palazzo Spada nel rispetto delle normative anti-Covid. L’evento sarà comunque trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Anpi-Terni.

