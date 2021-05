Anziana muore e dalla casa sparisce l’anello: è stata la badante

Aveva perso da pochi giorni la madre e, riordinando le sue cose, si era accorta – era l’inizio di maggio – che non c’era più un anello in oro e pietre preziose del valore di diverse migliaia di euro. Per questo una donna di Città di Castello (Perugia), disperata dopo la scoperta visto il particolare valore affettivo del prezioso, si è rivolta ai carabinieri del locale comando stazione per denunciare l’accaduto. Le indagini dell’Arma, sviluppare in maniera tradizionle, hanno consentito di stringere il cerchio attorno ad una badante di mezza età di origini marocchine che aveva prestato servizio presso l’abitazione, assistendo l’anziana. La donna di servizio, a seguito dei controlli dei militari, è stata trovata in possesso dell’anello e quindi denunciata a piede libero per furto, aggravato dall’abuso di relazioni domestiche. Il bene è stato restituito così alla donna, finalmente sollevata.

