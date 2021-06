Area crisi Terni-Narni, 10° commissione Senato in prefettura

Avviare gli approfondimenti di competenza in merito alla situazione dell’area industriale complessa di Terni e Narni post accordo sottoscritto nel 2018. Questo l’obiettivo della 10° commissione permanente del Senato ‘Industria, commercio, turismo’ – delegazione composta dai senatori Paolo Ripamonti in qualità di vicepresidente e dall’onorevole Marco Croatti come componente – per la visita di martedì mattina in prefettura: il via c’è stato alle 11 con le audizioni dei rappresentanti degli enti locali, vale a dire Regione Umbria, Provincia di Terni e i due Comuni coinvolti.

Sindacati e sistema imprenditoriale

Nel pomeriggio si proseguirà con le audizioni delle organizzazioni sindacali e del sistema imprenditoriale, in rappresentanza delle realtà produttive locali. Il prefetto Emilio Dario Sensi ha sottolineato «l’importanza della visita istituzionale in questo momento storico, nel quale il territorio ternano si appresta, in un quadro generale di ripresa e rinascita delle attività produttive, a rimettere in campo le migliori forze del territorio per accettare la sfida della ripartenza». Alla seduta hanno partecipato i senatori Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Leonardo Grimani, Stefano Lucidi ed Emma Pavanelli.